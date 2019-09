Comissão não aceita ausência de presidente da Caixa

Marcelo de Moraes

No comando dos trabalhos da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, o deputado Elias Vaz (PSB-GO) decidiu suspender nesta terça-feira, 10, a audiência pública destinada a ouvir o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Alegando problemas de agenda, Guimarães não compareceu à sessão, mas enviou um representante da instituição para falar em seu lugar. Elias não aceitou a troca, consultou os parlamentares presentes e decidiu fazer a audiência apenas quando Guimarães comparecer.

O presidente da Caixa tinha sido convidado para falar sobre as contratações de crédito para os Estados e Municípios do Nordeste. Autor do requerimento para ouvir Guimarães, Elias Vaz quer que ele preste os esclarecimentos sobre o assunto.

“Quem tem de estar aqui é o presidente e não abro mão disso. Queremos questionar declarações feitas por ele. Por isso preferi suspender essa reunião”, afirmou o deputado, que cobra explicações sobre a suspeita de que empréstimos para o Nordeste tenham sido travados por motivações políticas.