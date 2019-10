Comissão vai ouvir general sobre acordo entre Brasil e Paraguai

Marcelo de Moraes

No próximo dia 29, a Comissão de Minas e Energia vai realizar audiência pública para ouvir o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna. Os deputados querem que o general esclareça pontos sobre o acordo entre Brasil e Paraguai para comercialização de energia gerada pela usina Itaipu.

No primeiro acordo fechado entre os dois países, o congresso do Paraguai considerou os termos extremamente prejudiciais para o país e houve risco de impeachment do presidente Mário Abdo. Para evitar o problema, os paraguaios apelaram ao governo brasileiro para cancelar o acordo, o que ocorreu.

Luna foi convidado para participar da comissão por meio de dois requerimentos, do deputado Elias Vaz (PSB-GO) e do deputado Carlos Zarattini (PT-SP), justamente pela suspeita que o rompimento do acordo tenha sido prejudicial para o Brasil.