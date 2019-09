Comissão aprova volta temporária de cubanos ao Mais Médicos

Equipe BR Político

“Em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional”, afirmou o presidente Jair Bolsonaro em seu discurso na Assembleia-Geral da ONU. Um dia depois da declaração, a comissão mista que analisa a medida provisória da criação do programa Médicos pelo Brasil – que vai substituir o Mais Médicos – aprovou na quarta-feira, 25, um relatório que propõe a reinclusão de profissionais cubanos ao Mais Médicos por até dois anos.

O relator da proposta é o senador Confúcio Moura (MDB-RO). Após ser aprovado na comissão, o texto com as regras para o novo programa segue agora para os plenários da Câmara e Senado. A expectativa do governo é que a medida provisória seja aprovada até novembro deste ano.

Em seu relatório, Confúcio acolheu regra “excepcional e transitória” para admissão direta profissionais cubanos remanescentes do programa Mais Médicos por parte do Ministério da Saúde, na condição de intercambistas, mas impondo a esses profissionais a exigência de terem permanecido no Brasil entre 13 de novembro de 2018 (quando Cuba decidiu encerrar o acordo com o Brasil) e a entrada em vigor da medida provisória.

Para Moura, que foi relator da comissão, a reincorporação dos médicos cubanos no Mais Médicos é uma medida “humanitária”. A estimativa atual é que 1.700 médicos tenham ficado no Brasil após o fim da participação de Cuba no Mais Médicos. “São médicos que ficaram na condição de refugiados”, afirmou à Folha.