Comissões são canceladas no Congresso devido ao coronavírus

Duas importantes comissões do Congresso avisaram que estão cancelados suas reuniões marcadas para esta semana. A comissão mista da reforma tributária, que discute um texto de consenso entre Senado e Câmara, não irá realizar audiência pública com o ministro Paulo Guedes, agendada para esta terça-feira. A expectativa é que a ida de Guedes marcasse o envio das sugestões do governo para a reforma.

Outra comissão cancelada é da CPMI das Fake News. A sessão iria votar uma série de requerimentos, incluindo quebra de sigilo de figuras apontadas como centrais nas investigações. Dentre eles, de Hans River, ex-funcionário de uma empresa de disparos em massa por WhatsApp, que durante depoimento na CPMI, deu declarações falsas.