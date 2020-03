‘Como a gente isola idosos de baixa renda?’, questiona Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou nesta sexta, 27, a questionar políticas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro de flexibilização do isolamento social pelo coronavírus. “Como a gente isola idosos de baixa renda”, questionou ele em referência à proposta do chefe do Planalto de isolar somente esse contingente e portadores de doenças crônicas (isolamento vertical) como forma de frear a disseminação do patógeno. O deputado citou o exemplo da Itália, que afrouxou a querentena e depois se deparou com disparada no número de mortos. “Itália testou, liberou e se arrependeu”, disse ele durante teleconferência do Lide, grupo de líderes empresariais.