Como a sociedade vê o Judiciário

Equipe BR Político

Para 45% dos entrevistados por uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas para a Associação dos Magistrados Brasileiros, o Judiciário interfere nos demais Poderes com suas decisões. Os dados serão levados nesta terça-feira pela AMB ao presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, e constam de reportagem do Estadão.

Quase 60% dizem que a independência dos Poderes não acontece na prática. A despeito das críticas recentes ao Judiciário, no entanto, 33% apontam que ele é o Poder que melhor cumpre suas funções, contra apenas 9% que citaram o Legislativo e 8% que apontaram o Executivo.