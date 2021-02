Como ficou a Mesa Diretora da Câmara

Após dois dias, finalmente a Câmara dos Deputados conseguiu eleger sua Mesa Diretora. E, apesar do acordo feito por Arthur Lira (PP-AL) com a oposição, a maioria da composição ainda é de aliados do novo presidente da Casa. Como já era previsto, a 1ª vice ficou com Marcelo Ramos (PL-AM) e a 2ª vice com André de Paula (PSD-PE). O Republicanos, que também fez parte do blocão de Lira, indicou Rosângela Gomes (RJ) para a 4ª Secretaria.

Já a 1ª Secretaria ficou com Luciano Bivar (PSL-PE), que apoiou Baleia Rossi (MDB-SP), apesar de seu partido ter feito parte do bloco do PP. A 2ª Secretaria ficou com Marília Arraes (PT-PE) e a 3ª Secretaria é de Rose Modesto (PSDB-MS). Os suplentes eleitos foram Eduardo Bismarck (PDT-CE), Alexande Leite (DEM-SP), Gilberto Nascimento (PSC-SP) e Cassio Andrade (PSB-PA).