Como prometido, Bolsonaro aciona Moro

Equipe BR Político

Após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que estava em contato com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para que o porteiro que citou seu nome na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco prestasse um novo depoimento, o ex-juiz enviou um ofício ao procurador-geral da República, Augusto Aras, solicitando a abertura de um inquérito. O objetivo do pedido de Moro é viabilizar a atuação da Polícia Federal no caso e investigar se houve “envolvimento indevido” do nome do presidente nas investigações.

Moro está em viagem oficial a Quito, no Equador, mas assinou o ofício digitalmente nesta quarta-feira, 30, segundo o Broadcast Político. Segundo o ministro, há uma inconsistência no depoimento do porteiro, que afirma que alguém chamado Elcio (que seria Elcio Queiroz, acusado de ser o motorista do carro em que estava o assassino de Marielle e do motorista Anderson Gomes) entrou no condomínio no dia do assassinato da vereadora e afirmou que iria à casa 58, que pertence a Bolsonaro e onde morava o presidente (na época, deputado). No entanto, registros da Câmara mostram que Bolsonaro estava em Brasília na data em questão.

Segundo o documento assinado por Moro, isso “sugere possível equívoco na investigação conduzida no Rio de Janeiro. (…) O que pode configurar crimes de obstrução à Justiça, falso testemunho ou denunciação caluniosa, neste último caso tendo por vítima o Presidente da República, o que determina a competência da Justiça Federal e, por conseguinte, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. É ainda possível que o depoente em questão tenha simplesmente se equivocado ou sido utilizado inconscientemente por terceiros para essas finalidades”, diz o ofício encaminhado a Aras. O presidente acusa o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), de tentar envolver seu nome no caso.