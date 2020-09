Conama debate revogação de portarias sobre áreas de proteção ambiental

Está prevista para esta manhã de segunda, 28, uma reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que é presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Uma das pautas é a derrubada de um conjunto de resoluções que hoje delimitam as áreas de proteção permanente (APPs) de manguezais e de restingas do litoral brasileiro. Com aval da Advocacia-Geral da União, a revogação dessas regras abriria espaço para especulação imobiliária nas faixas de vegetação das praias e ocupação de áreas de mangues para produção de camarão, informa o Estadão.

Em 2018, Salles foi condenado pela Justiça de primeira instância por improbidade administrativa durante sua gestão como secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo por favorecer empresas de mineração e filiadas à Fiesp ao alterar mapas de zoneamento do plano de manejo da Área de Proteção Ambiental do Rio Tietê quando era secretário. A condenação incluiu a suspensão do seu direito político por três anos e de pagamento de multa no valor de R$ 200 mil. Ele recorreu à segunda instância, mas a audiência prevista para o dia 3 de setembro no Tribunal de Justiça de SP foi adiada a pedido de sua defesa.

As resoluções são a de nº 284, de 30 agosto de 2001, que estabelece regras para o licenciamento de empreendimentos de irrigação; a nº 302, de 20 de fevereiro de 2002, sobre parâmetros, definições e limites de APP’s de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno. E a de nº 303, de 13 de maio de 2002, que cria parâmetros, definições e limites de APPs.

A pressão contra a passagem da boiada chegou à Justiça e é foco de representantes das principais entidades científicas de defesa do meio ambiente do País.

O Conama é formado por representantes de quatro entidades ambientalistas, duas entidades empresariais, como CNA e CNI, representantes de dois governos municipais (Belém e Belo Horizonte) e cinco de governos estaduais (MS, PI, TO, RJ e RS), oito representantes do governo (Casa Civil, Ibama, Agricultura, Desenvolvimento Regional, Economia, Infraestrutura, Minas e Energia e Secretaria de Governo) e conselheiros sem direito a voto do Ministério Público Federal.