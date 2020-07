Comissão autoriza testes com vacina chinesa

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quinta-feira, 9, que a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) aprovou a realização da terceira fase de testes com a vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butantan com o laboratório Sinovac Biotech.

Na última segunda, o governador havia anunciado a data de início dos testes da vacina chinesa ainda sem ter recebido o aval da Conep.

“Excelente notícia: a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) aprovou a realização da terceira fase de ensaios clínicos da vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butantan com o laboratório Sinovac Biotech”, escreveu Doria no Twitter.

A Coronavac, desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac Biotech, teve suas fases 1 e 2 de testes realizadas na China, com resultados promissores. Após parceria entre a companhia asiática e o Instituto Butantan, ela terá sua fase 3 de ensaio clínico, com mais de 9 mil voluntários, executada no Brasil.