Políticos protestam contra ‘censura’ ao Porta dos Fundos

Gustavo Zucchi

Após o desembargador Benedicto Abicair determinar a “suspensão” do especial de Natal do grupo humorístico Porta dos Fundos, parlamentares foram às redes sociais protestar contra o que classificam como censura. Deputados petistas como Paulo Pimenta (RS), Maria do Rosário (RS) e Paulo Teixeira (SP), além da líder da minoria na Câmara, Jandira Feghali (PCdoB), classificaram a decisão de Abicair como “inaceitável”. “Mais do que absurda, a decisão fere a constituição que consagra a liberdade de expressão como cláusula pétrea”, escreveu Jandira.

Mas não foram apenas membros da esquerda que protestaram. O movimento liberal Livres também foi ao Twitter manifestar sua contrariedade à suspensão do programa humorístico. “Por mais violenta que seja uma sátira, ela jamais será capaz de ultrapassar a violência da censura”, escreveu. O post do Livres foi compartilhado pelo ex-ministro da Cultura e deputado federal, Marcelo Calero (Cidadania-RJ). O ex-candidato à Presidência, João Amoêdo, também criticou a “censura”. “A censura de algo que não viola nenhuma lei é um ataque à liberdade de expressão que nos aproxima de países autoritários e distancia dos que deram certo.”