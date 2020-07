Congresso aprova convite para ouvir presidente do BB sobre renúncia 

O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, que pediu demissão do cargo na sexta-feira, 24, foi convidado a prestar esclarecimentos ao Congresso sobre a sua renúncia em um requerimento aprovado nesta quinta-feira, 30. A proposta foi feita pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) na comissão mista que acompanha a situação fiscal e a execução orçamentária das medidas relacionadas à covid-19.

O presidente da instituição deixa o cargo a partir de agosto, em data a ser definida, e compõe mais uma baixa da equipe econômica do governo. Além do convite a Novaes, também foi aprovado pela comissão o requerimento de audiência pública virtual do presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Carlos Von Doellinger. As duas audiências ainda não têm data definida.