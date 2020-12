Congresso aprova LDO e afasta risco de ‘shutdown’

O Congresso conseguiu aprovar nesta quarta-feira, 16, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), afastando assim a possibilidade do governo enfrentar um “shutdown” no início de 2021. O texto foi aprovado com a meta fiscal fixa definida para o próximo ano de R$ 247,118 bilhões de defícit primário. O governo poderá utilizar recursos não empenhados neste ano.

Na Câmara, o placar foi de 444 votos a 10. No Senado, houve uma votação simbólica. O governo agora terá um doze avos do orçamento previsto para 2021 para gastar mensalmente até que a Lei Orçamentária Anual seja aprovada.