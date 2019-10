Congresso aprova proposta de LDO para 2020

Equipe BR Político

Depois de muitas sessões de “vai, não vai”, nesta quarta-feira, 9, o Congresso aprovou o texto-base da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2020. A proposta foi aprovada depois de entrar na pauta em oito ocasiões, mas não ser votado por causa de vetos presidenciais e um projeto que abre crédito de R$ 3 bilhões no Orçamento que estavam na fila para serem apreciados.

De acordo com o texto, no próximo ano não haverá aumento real no valor do salário mínimo, apenas compensação da inflação. Agora, deputados e senadores ainda vão analisar seis sugestões de alteração na proposta. Um dos pontos polêmicos é o que prevê o reajuste do salário mínimo para o ano que vem.