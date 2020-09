Congresso cancela sessão que analisaria vetos de Bolsonaro

Mais uma vez, por falta de entendimento sobre a pauta, o Congresso Nacional cancelou, nesta quarta-feira, 30, a sessão de análise de vetos do presidente Jair Bolsonaro marcada para hoje. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), adia há dois meses essa votação, favorecendo a articulação do Palácio do Planalto.

Entre os vetos que seriam analisados hoje, está a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. Ontem, Alcolumbre disse que havia “um sentimento da maioria do parlamento” para derrubar o Veto 26/2020. Além desse, a análise dos vetos ao novo marco legal do saneamento básico também estavam previstas para hoje.