A Comissão Mista do Congresso que trata da covid-19 marcou para o dia 2 de dezembro uma videoconferência com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para falar do encalhe de testes da doença e de políticas públicas sobre a vacinação da população brasileira. O general, especialista em logística, anda sumido do noticiário, após contrair a doença, se recuperar e afirmar que tratava-se de uma enfermidade complicada.