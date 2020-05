Congresso decreta luto por mortos por covid-19

O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), decretaram luto oficial de 3 dias pela marca de dez mil óbitos no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus.

O ato foi publicado mo Diário Oficial do Congresso neste sábado. Com isso, a Bandeira Nacional que fica em frente ao Legislativo será hasteada a meio mastro neste sábado, às 14h. De acordo com o ato, “ficam proibidas quaisquer celebrações, comemorações ou festividades enquanto durar o luto”.