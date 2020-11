Congresso derruba veto à desoneração da folha

O Congresso Nacional derrubou nesta quarta-feira, 4, o veto presidencial à desoneração da folha, considerado o principal debate que o Legislativo deveria travar neste final de ano. A decisão permite que o benefício seja prorrogado durante 2021. Assim, 17 setores da economia brasileira poderão contribuir para a Previdência Social com um porcentual que varia entre 1% e 4,5% de sua receita bruta, ao invés de 20% sobre a folha de pagamento.

No Senado, foram 64 votos a 2 pela derrubada do veto. Mais cedo, a Câmara teve 430 deputados apoiando a decisão de desonerar a folha de pagamento. Os setores incluídos empregam aproximadamente 6 milhões de trabalhadores. O fim do benefício era defendido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que prega uma desoneração mais ampla mediante a compensação através de um novo imposto sobre transações digitais.