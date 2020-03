Congresso derruba veto ao aumento do limite de renda ao BPC

O Congresso Nacional derrubou há pouco o veto ao limite ao aumento de renda per capita para a concessão do Benefício de Prestação Continuada. Após o Senado ter dado 45 a 14 votos pela derrubada, a Câmara seguiu a Casa revisora e deu 302 a 137 contra o governo.

O Planalto percebeu tarde demais que seria derrotado. No plenário, o ex-ministro Osmar Terra (MDB-RS) ainda tentou sensibilizar seus pares. “Não vai ter dinheiro para pagar Bolsa Família, não vai ter dinheiro para pagar coronavírus, não vai ter dinheiro para pagar emendas impositivas. Vamos dar um banho de realidade nesta discussão”, disse. A perspectiva do secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Leal, é que a derrubada do veto custe R$ 217 bilhões em 10 anos aos cofres públicos.