Congresso derruba veto presidencial e definirá fundo eleitoral de 2020

O Congresso Nacional derrubou na quarta-feira, 27, sete vetos do presidente Jair Bolsonaro em itens da minirreforma eleitoral, incluindo um que impedia que o aumento do valor do fundo eleitoral para campanha de candidatos a prefeito e vereador ficasse a critério dos parlamentares. Sem o impedimento, a quantidade de verba destinada às campanhas será discutida a cada eleição.

Para 2020, os partidos querem cerca de R$ 2,5 bilhões, mais que o R$ 1,7 bilhão destinado à eleição de 2018, que parlamentares, incluindo o presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmam ser insuficiente para financiar as campanhas nos 5.570 municípios do País. De acordo com Alcolumbre, o valor entrará na Lei Orçamentária Anual de 2020, que será votada em 17 de dezembro.

A minirreforma que havia sido aprovada em setembro retira da lei critérios que definem atualmente o valor do fundo eleitoral. Até então, o fundo deveria ser equivalente a 30% do total das emendas de bancada estadual, que em 2020 serão de cerca de R$ 6 bilhões. O valor da verba pública destinada a campanhas, portanto, seria próximo a R$ 2 bilhões. Agora, o valor destinado ao fundo pode variar de acordo com definição feita pelo próprios parlamentares e tem como teto o próprio total das emendas, em 2020, de R$ 6 bilhões.

O veto do presidente, rejeitado pelo Congresso, argumentava que “a propositura legislativa, ao retirar o limite de 30% atualmente vigente, acaba por aumentar despesa pública, sem o cancelamento equivalente de outra despesa obrigatória e sem que esteja acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro”.