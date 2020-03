‘Congresso derrubou nosso veto’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro reagiu nesta manhã de quinta, 12, à decisão do Congresso de derrubar seu veto à ampliação da distribuição do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que implicará uma despesa extra de R$ 20 bilhões por ano aos cofres públicos. “O Congresso derrubou nosso veto e ampliou o número de famílias que podem se habilitar ao BPC”, escreveu ele.

Como você leu aqui no BRP, o movimento foi a pior forma possível para se “vingar” das investidas de Jair Bolsonaro contra o Legislativo e as demais instituições: colocando em xeque o ajuste fiscal. Mas também atiça ainda mais os ânimos do bolsonarismo contra o Congresso. As manifestações do dia 15, que vinham perdendo tração por conta do coronavírus, podem ganhar impulso diante da clara retaliação do Congresso ao presidente.

Vários comentários ao tuíte do presidente mencionam o fechamento do Congresso.