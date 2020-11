Congresso deve analisar 41 vetos de Bolsonaro nesta quarta

Em sessão remota marcada para esta quarta-feira, 4, o Congresso Nacional tem na pauta 41 vetos presidenciais para análise. Entre eles, destaca-se o veto feito pelo presidente Jair Bolsonaro à desoneração da folha de pagamento, que há mais de quatro meses aguarda por um acordo entre os líderes partidários. Os parlamentares devem derrubar o veto que prorroga a medida por mais um ano para 17 setores da economia.

Além disso, também devem ser apreciados 30 projetos de lei que destinam crédito suplementar ou especial a órgãos e entidades públicas.

Os parlamentares também deve tratar de outros temas, como o veto 47/20, que barrou 25 dispositivos do Novo Marco Legal do Saneamento Básico, além dos vetos do Pacote Anticrime, que está na pauta da Casa desde o início do ano.