Congresso deve decretar luto por 50 mil mortos

Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), devem decretar neste domingo luto oficial pela ultrapassagem da trágica marca de 50 mil brasileiros mortos pelo novo coronavírus. O Congresso já tomou essa iniciativa quando o País ultrapassou os 10 mil óbitos.

Maia e Alcolumbre conversaram neste domingo e o anúncio deverá ser feito em breve pelos dois.

Já o presidente Jair Bolsonaro segue em silêncio a respeito do assunto, como publiquei aqui no BRP neste domingo. Depois da nota, ele voltou a publicar em sua conta no Twitter, mas foi um post sobre investimentos em Itaipu, com o slogan “O Brasil não pode parar” em letras maiúsculas.