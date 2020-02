Congresso e governo fazem acordo para derrubar veto

Equipe BR Político

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou nesta tarde de terça, 11, que o Congresso e o governo federal chegaram a um acordo para derrubar um veto do presidente Jair Bolsonaro que trata das alterações da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A proposta vetada pelo presidente, em dezembro, delegava ao relator do Orçamento, deputado Domingos Neto (PSD-CE), a prerrogativa de definir quais projetos receberão a maior parte dos R$ 30,1 bilhões em emendas indicadas por ele na peça orçamentária de 2020.

Pelo novo entendimento, os congressistas terão controle de indicar as prioridades na execução das emendas. Caem, no entanto, a proposta de prazo de 90 dias para cumprimento das ordens e punição em caso de prazos não respeitados. “Outros vetos da pauta serão mantidos como parte do acordo. Isso vai assegurar a impositividade do Orçamento, o poder de deliberar sobre ele, restabelecendo o que é de direito do Parlamento”, escreveu Alcolumbre.

Por outro lado, os ministérios voltarão a ter controle sobre a ordem de pagamento de R$ 11 bilhões no Orçamento de 2020 de despesas discricionárias por meio de projeto a ser aprovado pelo Congresso, conforme anunciou Rodrigo Maia, que aproveitou o ensejo para criticar o governo. “Tínhamos entendido que o discurso do governo, do ministro Paulo Guedes, de empoderar o parlamento era 100% verdadeiro, é meio verdadeiro. Pra gente não tem problema, nós não estamos nessa disputa”, disse.