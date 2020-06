Congresso estuda aumentar tempo de campanha na TV e no rádio

Para compensar a dificuldade para fazer campanha de rua, por causa do coronavírus, o Congresso discute a possibilidade de ampliar o tempo de campanha no rádio e na televisão. A proposta foi feita pelo líder do PDT na Câmara, Wolney Queiroz (PE), e é vista como uma possibilidade interessante pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

Nesse caso, as alternativas seriam manter o número de dias para o horário de campanha mas ampliando seu tempo de duração diário ou esticar em mais cinco dias a duração da presença dos candidatos no rádio e na televisão.