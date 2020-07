Congresso pressiona governo contra desabastecimento de medicamentos

Os problemas demonstrados pelo governo federal na coordenação da estratégia de combate ao coronavírus têm provocado críticas cada vez mais fortes dos parlamentares dentro do Congresso. Um dos principais problemas, a escassez de medicamentos fundamentais para o tratamento dos doentes, como os sedativos, fizeram com que os deputados aumentassem o tom e cobrassem providências do Ministério da Saúde.

Como você leu no BRP Fique de Olho da última segunda, na semana passada, a Comissão Externa do Coronavírus organizou audiência pública na Câmara para encontrar maneiras de reverter o problema. Com a presença do secretário-executivo do Ministério da Saúde, coronel Élcio Franco, os deputados conseguiram a sinalização de que o governo pode determinar a requisição dos estoques desses medicamentos nos laboratórios. “Estamos trabalhando da forma mais rápida possível com o Ministério da Saúde para que Estados e municípios tenham acesso a esses medicamentos. Vamos combater essas pessoas gananciosas que querem ganhar dinheiro de forma imoral, utilizando sobrepreço nesse momento tão delicado para o Brasil”, afirmou o deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior (PP-RJ), o Doutor Luizinho, presidente da Comissão Externa do Coronavírus.

A ideia apresentada pelo deputado é para tentar garantir que, pelo menos, metade da produção da indústria farmacêutica nacional fique disponível para a rede do Sistema Único de Saúde (SUS), e com o preço tabelado. E a maior preocupação, nesse momento, é com a falta dos medicamentos necessários para sedar e entubar os pacientes. Hoje, na avaliação da Comissão, há 21 medicamentos em falta no mercado. E os integrantes da Comissão vêm recebendo denúncias que os medicamentos só “aparecem” se for pago um elevado sobrepreço.

“Uma ampola de 10 ml de fentanila, por exemplo, que antes da pandemia custava R$ 3,75, hoje, quando se encontra, custa R$ 33,90”, afirmou o deputado Doutor Luizinho na audiência pública.