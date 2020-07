Congresso promulga PEC do adiamento das eleições

O Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira, 2, a PEC que adia as eleições municipais de outubro para novembro. Aprovada na Câmara dos Deputados na noite da quarta-feira, a proposta foi assinada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), pelo vice-presidente da Câmara e do Congresso, Marcos Pereira (Republicanos-SP), pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, e pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria.

Na sessão, Alcolumbre elogiou a atuação do ministro Barroso. “Foi sob a sua liderança, sob a liderança dos especialistas de saúde que partiu o convencimento a todos nós parlamentares”, afirmou. Na noite de ontem, após a proposta passar na Câmara, o ministro afirmou que o adiamento demonstra a capacidade de “diálogo institucional” entre a Justiça Eleitoral e o Congresso.

O texto da proposta, que veio do Senado, sofreu mudanças na Câmara em relação à atuação do TSE em possíveis adiamentos futuros relacionados ao pleito municipal deste ano. Os deputados retiraram a possibilidade do tribunal decidir sozinho sobre maiores adiamentos, caso as condições sanitárias em um município não permitam a realização das eleições em 15 de novembro no primeiro turno ou no turno único. Uma segunda mudança na Casa tirou da Corte Eleitoral a possibilidade de adequar resoluções que disciplinam o processo eleitoral.

A PEC sofreu resistência do grupo de parlamentares do centrão na Câmara após ter sido aprovada pelo Senado no dia 23 de junho. Na última semana, depois de negociações com o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no entanto, a maioria dos deputados se alinhou a uma posição pela aprovação do adiamento, que passou com 407 votos favoráveis e 70 contrários no segundo turno.

Com a promulgação da PEC, as novas datas do primeiro e segundo turno da eleição passam a ser 15 e 29 de novembro. Antes, o pleito estava previsto para 4 e 25 de outubro.