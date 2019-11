Congresso promulga reforma da Previdência

Marcelo de Moraes

O Congresso acaba de promulgar, nesta manhã de terça, 12, a reforma da Previdência, considerada a principal proposta econômica do governo de Jair Bolsonaro. Apesar disso, a solenidade não teve a presença do presidente ou do ministro da Economia, Paulo Guedes. É bom ressaltar que essa presença não é praxe, já que propostas de mudanças constitucionais são feitas em atos de competência do Legislativo.

Do lado do governo, a representação na Mesa acabou sendo feita pelos líderes do Senado, Fernando Bezerra, e do Congresso, Eduardo Gomes. Por ironia, a solenidade tem na Mesa a presença do deputado Luciano Bivar, presidente nacional do PSL e atual desafeto de Jair Bolsonaro. Como Bivar é o segundo vice-presidente da Câmara, ele participa da Mesa da promulgação.