Congresso prorroga vigência da MP do auxílio emergencial

O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), prorrogou nesta segunda-feira, 29, a vigência da Medida Provisória 959 por mais 60 dias.

Editada em 29 de abril deste ano, a MP estabelece a operacionalização do pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e do benefício emergencial mensal. O ato que estende a validade da MP está publicado no Diário Oficial da União de hoje.

Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro disse em transmissão ao vivo pelas redes sociais que o auxílio emergencial deve ser prorrogado por mais três meses. “Vamos prorrogar por mais três meses o auxílio emergencial que, a partir de agora, terá uma adequação. Serão R$ 500, R$ 400 e R$ 300 que vamos prorrogar e ainda estamos estudando”, afirmou.