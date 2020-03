Congresso suspende sessão sem votar nada

A sessão do Congresso que deveria apreciar não apenas os 10 vetos presidenciais que trancam a pauta, mas também os projetos de lei que alteram as regras do Orçamento impositivo foi suspensa sem conseguir votar nada. Dentre os vetos que estão no meio do caminho e que estão sendo considerados “problemáticos” está o que altera o limite para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e os do Pacote Anticrime. Dos três PLNs, só um foi apreciado pela Comissão Mista de Orçamento. Outros dois ainda precisam ser votados para que possam chegar ao plenário do Congresso.