Congresso pode derrubar vetos para regras eleitorais

O Congresso deve votar amanhã os vetos feitos por Jair Bolsonaro ao projeto que muda as regras eleitorais. A tendência é que os vetos do presidente sejam mais uma vez derrubados, da mesma maneira como ocorreu durante a discussão da Lei de Abuso de Autoridade.

Entre os pontos derrubados por Bolsonaro está a questão do aumento dos recursos destinados a compor o fundo eleitoral. O presidente também negou o direito de as legendas pagarem multas e débitos eleitorais com recursos do fundo partidário. Outra proibição foi em relação à volta da propaganda partidária gratuita no rádio e televisão.