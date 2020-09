Conheça a Lei Geral de Proteção de Dados, que vale a parir de hoje

Entrou em vigor a partir desta sexta-feira, 18, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Vista como um Procon para informações pessoais, a regra traz mais transparência para a coleta, armazenamento e uso de dados de brasileiros por parte de empresas e órgãos de governo. A nova regra será regulada e aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), criada em agosto pelo governo federal. O órgão está subordinado à Presidência da República.

A lei estabelece que as instituições só podem armazenar e tratar dados pessoais se o cidadão permitir. Para isso, a pessoa deve ser informada por que o governo ou a empresa precisa dos dados e de que maneira vai usá-los.

A regra determina uma proteção especial dos chamados dados sensíveis, que se referem à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dados genéticos, biométricos ou sobre a saúde e vida sexual do cidadão. No caso de crianças e adolescentes, um dos pais ou responsável legal deve dar consentimento específico ao uso de dados pessoais. Quando se tratar de pesquisas, sempre que possível os dados sensíveis devem-se tornar anônimos.

No entanto, há uma exceção em que as informações podem ser guardadas sem consentimento: casos em que o armazenamento de dados for indispensável para o cumprimento da lei ou para a proteção da vida ou saúde de um cidadão.

Segurança

Para garantir mair segurança, informações que estão armazenados fora do Brasil só podem ser compartilhados com países que também protegem dados. Na América Latina, Argentina e Uruguai são os únicos países que adotam esse tipo de medida. A União Europeia e o Japão têm regras estabelecidas há mais tempo. Nos EUA, não há uma regra única, a regulação ocorre em cada estado de maneira diferente.

Se ocorrer vazamento de dados, os indivíduos afetados devem ser avisados. Além disso, falhas de segurança podem ser penalizada com sanções administrativas e multas de até R$ 50 milhões, prevê a lei. As sanções administrativas, no entanto, começam a valer apenas em 1º de agosto de 2021.

A regra determina que a qualquer momento a pessoa pode pedir acesso a seus dados, corrigir informações, bloquear ou eliminar pontos que considere desnecessários.