Consefaz aponta que tributária é ‘ambiente adequado’ para debate sobre ICMS

O Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda (Comsefaz) reagiu na sexta-feira, 12, ao envio por parte do governo federal ao Congresso Nacional do projeto que altera a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis. O grupo defendeu que a reforma tributária é o “ambiente adequado” para discutir o assunto. O Comsefaz reafirmou ainda que os recentes aumentos nos combustíveis decorrem da política de preços da Petrobrás.

A proposta encaminhada pelo Planalto ao Congresso determina que o imposto deverá incidir sobre o litro de combustível e não mais por porcentual, como é atualmente.

Atualmente, o ICMS incide sobre o preço do combustível – o preço médio ponderado ao consumidor final, que é reajustado a cada 15 dias. Cada Estado tem competência para definir a alíquota. Pela proposta, o imposto passará a ter um valor fixo por litro do combustível – a exemplo de impostos federais PIS, Cofins e Cide.

De acordo com o projeto, depois da aprovação pelo Legislativo e da sanção presidencial, os Estados e o Distrito Federal deverão regulamentar a nova lei por meio do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), no prazo de 90 dias, informou o Broadcast Político.