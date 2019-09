Conselheiros do Coaf devem ser mantidos em novo órgão

Marcelo de Moraes

Com o Coaf sendo substituído, via medida provisória, pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), a ideia do governo é que seus atuais conselheiros sejam mantidos no conselho do novo órgão. Assim, o plano é que, mesmo com a mudança de presidente, com a entrada de Ricardo Liáo no lugar de Roberto Leonel, seja mantido o corpo técnico do órgão.

A MP editada pelo governo mudou o Coaf e o transferiu do Ministério da Economia para o Banco Central. Mas há a interpretação de que a decisão abre brecha para que pessoas de fora possam integrar o conselho do UIF, o que poderia ameaçar o caráter técnico do órgão. Com o aproveitamento dos técnicos nesses postos, a pressão política contra o UIF poderá se reduzir no Congresso. /Marcelo de Moraes

