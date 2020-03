Conselho de Educação diz que manterá aulas suspensas

O Conselho Nacional de Secretários de Educação afirmou em nota divulgada nesta manhã de quarta, 25, que vai manter a suspensão das aulas presenciais como forma de combate à pandemia do coronavírus, a despeito de o presidente da República defender o contrário em cadeia nacional na noite de ontem. O colegiado diz que seguirá as determinações dos governadores, com base nas recomendações da Organização Mundial de Saúde.

“O Conselho Nacional de Secretários de Educação informa que continuará seguindo as determinações dos Governadores de Estado, norteados pelas orientações da Organização Mundial de Saúde e das principais autoridades médicas e científicas internacionais e nacionais. Desta forma, manter as aulas presenciais suspensas é um ato de responsabilidade, para proteger não apenas a vida dos nossos estudantes e servidores, mas de todos aqueles que estão em seu entorno, especialmente os idosos e com doenças crônicas”, diz o texto.