Conselho de Ética da Câmara suspende trabalhos por contaminação de deputado

O presidente do Conselho de Ética da Câmara, deputado Juscelino Filho (DEM-MA), decidiu hoje suspender os trabalhos do órgão por 15 dias, depois que o deputado Cezinha da Madureira (PSD-SP) testou positivo para o coronavírus. Juscelino determinou que todos os funcionários que tiveram contato com Cezinha se submetam a exames, orientação que ele também passou para os outros parlamentares do Conselho.

“Com a confirmação de que o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP) está com o novo coronavírus, decidi pela suspensão dos trabalhos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados por 15 dias, período em que alguma atividade necessária será feita de forma remota. Também determinei que os funcionários que tiveram contato com o parlamentar se submetam a exames, e recomendei que o mesmo seja feito pelos demais membros do colegiado”, afirmou Juscelino.