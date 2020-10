Conselho de Ética do Senado não realiza sessões há mais de um ano

Um grupo de senadores promete ir ao Conselho de Ética da Casa Legislativa contra Chico Rodrigues (DEM-RR), agora ex-líder do governo pego com R$ 30 mil escondidos entre suas nádegas. Só que a comissão no Senado não é das mais ativas. A última vez que o colegiado se reuniu foi em 25 de setembro do ano passado, apenas instalar a comissão e eleger presidente e vice.

A pandemia também paralisou as comissões do Senado. Por enquanto, apenas sessões pontuais foram realizadas para sabatinas de autoridades. Na Câmara, as comissões paradas impedem, por exemplo, que se casse o mandato da deputada Flordelis (PSD-RJ), acusada de ser mandante do assassinado do próprio marido.