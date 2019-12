Conselho de Ética escolhe relator para ação contra Eduardo sobre AI-5

O presidente do Conselho de Ética da Câmara, deputado Juscelino Filho (DEM-MA), escolheu o deputado Igor Timo (Podemos-MG) para ser relator do processo em que o deputado Eduardo Bolsonaro (SP) é acusado de quebra de decoro parlamentar por sua manifestação em defesa de um “novo AI-5”. A oficialização será feita nesta quinta-feira, 5.

No fim do mês passado, o conselho instaurou duas ações contra o filho do presidente Jair Bolsonaro. O outro processo foi movido pelo PSL, a pedido da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP). A justificativa é de que ela foi vítima de “linchamento virtual” por parte do filho do presidente. Ao todo, o conselho terá a missão de julgar dois processos contra Eduardo. O nome do relator deste segundo processo deve sair na próxima terça-feira, 10.