Consenso da tributária deve sair no 1º semestre de 2020, diz Alcolumbre

Equipe BR Político

Um novo calendário para a reforma tributária surge no horizonte. Ela que, quando a reforma da Previdência ainda estava no meio da tramitação, era apontada como o passo seguinte para que o governo pudesse organizar as contas da União. O tempo passou e isso nunca aconteceu. Como você tem acompanhado aqui no BRP, falta consenso entre as partes.

De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), uma proposta que une interesses de deputados, senadores e da equipe econômica deve ser votado no primeiro semestre de 2020.

“Eu acho que a gente pode ter esse texto no 1º semestre do ano que vem, amplamente discutido, e colocar ele pra ser votado com a conciliação de um Parlamento que quer fazer as coisas acontecerem”, disse o presidente do Senado programa Poder em Foco.

Segundo Alcolumbre, o tema será debatido por um grupo de 15 senadores e 15 deputados, a comissão mista, deve ser criado na terça-feira, 5.