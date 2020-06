Nesta quarta-feira, 17, o consórcio da imprensa em parceria com secretarias estaduais da Saúde apontou 1.209 mortes por covid-19 registradas nas últimas 24 horas. Com isso, o total vai a 46.665 vítimas fatais. São também registradas 31.475 contaminações, com 960.309 infectados no País. O consórcio é formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL. O Ministério da Saúde registrou 1.269 mortes e 32.188 novos casos.