Consórcio da imprensa registra 1.338 mortes por coronavírus em 24 horas

O consórcio da imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde, registrou 1.338 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Na conta das empresas jornalísticas, já são 45.456 vítimas fatais da doença no Brasil. O número do Ministério da Saúde nesta terça-feira, 16, é menor: 1.282 óbitos e 45.241 mortes no total. Foram também, de acordo com o consórcio, 37.278 novos casos, com um total de 928.834 doentes. Assim, antes do fim de semana o Brasil deve atingir a marca de 1 milhão de infectados.