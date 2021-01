Consórcio de imprensa passa a divulgar número de vacinados contra a covid-19

Além de informar sobre a contaminação e óbitos pela covid-19, o consórcio formado por Estadão, Folha de S.Paulo, O Globo, Extra, G1 e UOL, começou a coletar dados sobre a vacinação contra covid-19 no País. Por enquanto, apenas cinco Estados e o Distrito Federal divulgaram informações.

No total, as seis unidades da Federação contabilizaram até as 20h de quinta-feira, 21, 109.097 pessoas vacinadas. As informações são coletadas junto às secretarias estaduais de Saúde. O número de vacinados nas seis unidades da Federação que divulgaram dados até agora equivale a cerca de 0,05% da população, ou 0,07% dos maiores de idade. As doses aplicadas, segundo os registros dessas seis secretarias estaduais, segundo o Estadão.

O consórcio foi formado em junho do ano passado, para coletar e divulgar em conjunto números de testes positivos de covid-19 e mortes provocadas pela doença.

A parceria entre os veículos de imprensa foi formada para evitar o risco de “apagão” nos dados sobre a pandemia, após mudanças feitas pelo Ministério da Saúde na publicação de dados diários reduzir a quantidade e a qualidade das informações disponibilizadas. Depois que o consórcio foi formado, o ministério recuou e voltou a divulgar as informações como anteriormente.