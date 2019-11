Constituinte é boi na linha para não mexer em 2ª instância

Vera Magalhães

A proposta de uma Constituinte exclusiva para mexer na possibilidade de cumprimento de pena após condenação em segunda instância, defendida pelo presidente do Senado, é uma daquelas dificuldades que se criam para não mexer em algo incômodo. Na minha coluna desta quarta-feira no Estadão digo que a proposta equivale à sugestão de um arquiteto que, contratado para reforma um cômodo, diz que a única solução é colocar a casa abaixo.

Se a presunção de inocência eterna fosse cláusula pétrea da Constituição, a prisão em segunda instância não teria vigorado em diferentes momentos da história do País, sob os auspícios do próprio STF, que é o guardião da Constituição. A forma correta de reformar a Constituição nesta área já foi indicada pelo ex-presidente do Supremo Cézar Peluso na chamada PEC dos Recursos.

Convocar uma Constituinte no momento polarizado da política brasileira significaria abrir brecha para toda sorte de retrocessos em direitos e conquistas, com apenas 30 anos de uma Constituição que pode não ser perfeita, mas foi fruto de um momento histórico de reconstrução democrática e vigora em sua plenitude.