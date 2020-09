Consultoria do Senado afirma que Alcolumbre não pode tentar reeleição

A Consultoria Legislativa do Senado emitiu nota nesta quinta-feira, 24, em que afirma que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), não tem respaldo técnico para tentar ser reeleito no cargo em 2021. O texto é assinado pelo consultor Arlindo Fernandes de Oliveira em requisição feita pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). “Parece-nos inequívoco que, no mandato subsequente, dentro da mesma legislatura, é vedada a reeleição para os mesmos cargos”, afirma.

A nota não representa o posicionamento oficial do Senado, mas serve como subsídio para o posicionamento dos parlamentares sobre o tema. Recentemente, a Advocacia-Geral da União (AGU) se posicionou afirmando que a decisão sobre reeleição na Câmara e no Senado deve ser feita internamente no Congresso. De acordo com Oliveira, a reeleição do presidente da Casa não encontra respaldo nem na Constituição nem no regimento interno da Casa.

“É conhecido o critério adotado tanto pelo Senado Federal quanto pela Câmara dos Deputados para a eleição de suas mesas, e esse critério, embora tenha comportado mudanças, nos trinta anos de vigência da Constituição de 1988 e do regime democrático que ela instituiu, nunca comportou a reeleição dentro de uma mesma legislatura, após o exercício pleno de um mandato”, diz o texto.