Equipe BR Político

A conta do BRPolítico no Twitter foi invadida na noite de quinta-feira, 16. Na ação, os invasores publicaram um vídeo no qual o presidente Jair Bolsonaro aparece atacando a imprensa.

Assim que soubemos do ocorrido, comunicamos o Twitter e tomamos as medidas de segurança necessárias para evitar novos episódios como esse.