Contararo sobre paradeiro de Queiroz: ‘O cinismo dessa gente não tem limites’

Depois de o ex-assessor Fabrício Queiroz ser presos em uma casa pertencente ao advogado do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o senador Fabiano Contarato (Rede-ES) afirmou nesta quinta-feira, 18, que não dá para acreditar nas declarações do filho do presidente Jair Bolsonaro de que eles não sabiam o paradeiro de Queiroz.

Queiroz foi preso nesta manhã, em Atibaia, no interior de São Paulo, numa casa de propriedade de Frederick Wassef, que também já atuou como advogado de defesa do presidente da República no caso Adélio Bispo.

“Estava escondido na casa do advogado da família Bolsonaro há mais de um ano e o senador investigado diz que não sabia do seu paradeiro. Com certeza não dá para acreditar nessa lorota: o cinismo dessa gente não tem limites!”, disse o senador pelo Twitter.