Contarato preocupado com fim do Fundo Amazônia

Equipe BR Político

Com o governo queimando dinheiro do Fundo Amazônia, o senador Fabiano Contarato (Rede-ES) está preocupado com outro tipo de incêndio. Ele avisa que sem o fundo, o combate a incêndios na região amazônica pode estar comprometido. “É enorme a irresponsabilidade com que o atual governo trata os assuntos mais relevantes na agenda deste século e na preservação dos verdadeiros interesses do nosso País”, disse. “Quantas vidas ficarão expostas? Quanto poderemos perder em biodiversidade? Isso não tem valor e não tem dinheiro que pague. Não tem saída capitalista que justifique. É um verdadeiro absurdo.”