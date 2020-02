‘Contas ajustadas é fake news do governo’

Equipe BR Político

A narrativa de que as contas do governo estão equilibradas, parte da propaganda dos 400 dias de governo de Jair Bolsonaro, não é exatamente precisa, como mostra a colunista do Estadão, Adriana Fernandes, em sua coluna deste sábado, 08. “Nada mais fake news. O governo apresentou no primeiro ano do ministro da Economia, Paulo Guedes, um déficit de R$ 95 bilhões. São “bilhões” e não “milhões”. Em qual lugar do mundo um rombo desse tamanho do governo central pode ser apontado como um sinal de contas ajustadas?”, escreveu.

“Com a mensagem dos 400 dias, a sensação que o governo passa à sociedade e ao Parlamento é que está tudo ok. Os sinais de pressão aumentam nesse ambiente. Impossível não comemorar um déficit menor, conta de juros mais baixa e redução da dívida pública. Avanços ocorreram, sem dúvida. Mas o ajuste só estará completo quando as prioridades orçamentárias estiverem direcionadas para a população que mais precisa. Muito a fazer.”