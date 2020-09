Agosto registra déficit recorde nas contas do governo para o mês

Agosto foi o mês de mais um recorde negativo das contas do governo na pandemia. O déficit primário foi de R$ 96,1 bilhões, pior resultado para o mês de agosto da série histórica, que teve início em 1997. Com o resultado o governo acumula um rombo de R$ 601,3 bilhões nos primeiros oito meses do ano, também pior desempenho da série histórica para o período. Os dados das contas de Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social foram divulgados pelo Ministério da Economia nesta terça-feira, 29.

A permanência da tendência de aumento do rombo em agosto vai na contramão da previsão da equipe econômica no começo da pandemia, quando afirmava que a baixa nas contas públicas se concentraria até junho ou julho.

“No resultado fiscal de agosto, observa-se que há continuidade dos efeitos da crise da Covid-19 nas contas públicas, tanto no aumento das despesas que viabilizam as políticas públicas emergenciais, como na redução da receita por conta da queda da atividade econômica”, afirmou o Tesouro em nota.

Apesar do resultado ruim, o órgão apontou que, diferentemente dos meses anteriores, a receita em agosto, em comparação com o mesmo mês de 2019, teve alta real de 1%. O crescimento não estaria atrelado à melhora da economia, e sim à retomada dos pagamentos de tributos que haviam sido adiados.