Contra covid, TRE proíbe atos de campanha com aglomeração em Pernambuco

Diante do aumento de casos de contaminação pelo novo coronavírus, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) determinou, na noite de quinta-feira, 29, a proibição de todos os atos presenciais de campanha eleitoral causadores de aglomeração no Estado.

Estão suspensos, portanto, em todos os 184 municípios de Pernambuco, eventos como comícios, bandeiraços, passeatas, caminhadas, carreatas e similares, além de confraternizações, inclusive para arrecadação de recursos de campanha. A proibição se estende a eventos no modelo drive-thru e drive-in.

“O TRE, com a decisão de hoje, mostra o seu compromisso com a saúde e a vida dos cidadãos e cidadãs pernambucanos”, disse o presidente do tribunal, desembargador Frederico Neves.

Segundo o Consórcio de Veículos, na quinta, 29, foram registrados 579 novos casos e 12 óbitos por covid-19 em Pernambuco, totalizando 161.740 pacientes confirmados e 8.599 mortes provocadas pela doença.